В индийском штате Бихар умерли 103 ребенка. Энцефалитом больны еще 200 человек, большинство из которых дети младше 10 лет.
В начале июня в Индии началась вспышка энцефалита, которая уже забрала жизни 103 детей. Об этом пишет ВВС во вторник, 18 июня.
Еще по меньшей мере 200 пациентов, многие из которых младше 10 лет, все еще проходят лечение в двух больницах. Чиновники заявляют, что многие из детей погибли из-за гипогликемии (низкого уровня сахара в крови) в следствие плохого питания, передает Корреспондент.
Тысячи детей умерли от энцефалита в индийском штате Бихар и соседнем штате Уттар-Прадеш с тех пор, как первый случай был зарегистрирован в конце 1970-х годов.
До 2005 года врачи считали, что большинство смертей были вызваны японским энцефалитом, вирусом, который переносят комары. Но в последнее десятилетие дети умирали от других форм вирусного энцефалита, точная причина которых неясна.
Нынешняя вспышка началась в июне и привела к наибольшему числу смертей в городе Музаффарпур.
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