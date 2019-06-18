Microsoft вернула в продажу лэптопы Huawei

Устройства китайской компании появились на виртуальных полках онлайн-магазинов корпорации вновь.

В прошлом месяце Microsoft удалила линейку ноутбуков Huawei из своего интернет-магазина, после того как китайская компания была внесена правительством США в "черный список". Однако позже вернула их в продажу. Об этом пишет The Verge.

Ранее техно-гигант реагировал молчанием на вопросы относительно того, сможет ли Huawei по-прежнему получать лицензии Windows для своего ассортимента ноутбуков. Однако на этой неделе устройства начали возвращаться в онлайн-магазины, передает Корреспондент.

MateBook X Pro в настоящее время указан как "нет в наличии", но остальные доступны для покупки.

В корпорации прокомментировали возвращение устройств Huawei в продажу словами: "Мы возобновляем продажу существующего инвентаря устройств Huawei в Microsoft Store". То есть, пока речь идет о тех лэптопах, которые уже были выпущены китайской компанией.