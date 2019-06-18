За взятки задержаны одесские таможенники и пограничники

В среднем "такса" составляла от 300 долларов представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 18 июня.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег от граждан за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления. В среднем "такса" за лояльное отношение таможенников и пограничников составляла от 300 долларов представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через государственную границу", – отметили в СБУ.

Было задокументировано несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды. Правоохранители задержали старших смен таможенников и пограничников пункта пропуска на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы взятки в размере 600 долларов, передает Корреспондент.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.