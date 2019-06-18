Неудобства высокого роста показали в серии фото

Представленные на снимках люди демонстрируют, какие проблемы порой создает для человека высокий рост.

Издание BoredPanda опубликовало серию снимков, на которых показаны неудобства, с которыми сталкиваются в жизни высокие люди.

На снимках запечатлены обычные люди крайне высокого роста, которые пытаются выполнять повседневные задачи, путешествовать и просто жить в мире, который абсолютно не приспособлен для их нужд, передает Корреспондент.

От неловких моментов в ванной и гардеробной, до опасностей в дверных проемах. А также много других ситуаций, где высокий рост оказывается помехой.