Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в свободный доступ

До недавнего времени огромное количество работ известного художника была доступна только для специализированных ученых.

Записные книжки известного мыслителя, изобретателя, художника Леонардо да Винчи оцифровали и выложили в свободный доступ в хорошем качестве. Записные книжки можно увидеть на сайте лондонского Музея Виктории и Альберта, передает Читомо.

До недавнего времени огромное количество работ известного художника была доступна только для специализированных ученых. "Леонардо, кажется, начал записывать свои мысли в тетрадях с середины 1480-х годов, когда он работал военным и военно-морским инженером для герцога Милана. Ни один из предшественников, современников и последователей Леонардо не использовал бумаги так же, как он – один лист содержал непредсказуемый образец идей и изобретений", - говорится в аннотации Музея Виктории и Альберта. Эти записные книжки названы кодексами: Codex Forster 1, Codex Forster 2 и Codex Forster 3.

Codex Forster I содержит (1487 -1505) заметки о гидротехнике и трактат об измерении твердых тел, передает УНИАН.

Codex Forster II состоит из двух записных книжек, связанных между собой (1452 – 1508). Первый блокнот (содержит заметки и диаграммы из теории пропорций, а также различные эскизы, включая рамки для плетения, архитектуру и некоторые изобразительные рисунки, такие как Богородица и Ребенок. Второй блокнот содержит заметки о теории весов и противовесов, а также зарисовки вечного движения, рисунки шлемов и рецепт для изготовления красок.

Codex Forster III (1490 – 1493) самый разнообразный: здесь можно найти примечания и схемы по геометрии, весам и гидравлике архитектуры, зарисовки костюмов и головных уборов, а также анатомии человека и животных.