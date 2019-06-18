Названы провоцирующие возникновение смертельных болезней продукты

Ученые из нескольких стран предупредили об опасности употребления конечных продуктов гликирования (AGEs). По их словам, они могут провоцировать возникновение рака, болезни Альцгеймера, аллергии, диабета и многих других заболеваний, пишет Daily Mail.

AGEs содержатся практически во всех продуктах, однако особенно высок уровень данного соединения в пище, которая подвергалась высокотемпературным методам обработки, пишет Извевстия.

К примеру, обжарке на сковороде или во фритюре. По словам профессора медицины в Университете Гриффита (Австралия), AGEs запускают в организме режим «ложной тревоги», когда включается ответ иммунной системы. В итоге в клетках появляется всё больше повреждений, которые приводят к развитию различных заболеваний.

Исследования показали, что высокое потребление AGEs может повысить риск возникновения аллергии у детей, сердечных приступов и инсультов у взрослых, а также приводит к появлению амилоидных бляшек в мозге, что характерно для развития болезни Альцгеймера. Пока точная связь AGEs с этими заболеваниями не доказана, однако ученые сходятся на том, что исключение жареной пищи из рациона может быть хорошей профилактикой.

Отмечается, что больше всего AGEs содержится в жареном мясе, жирных сырах (особенно пармезане), оливковом масле. Также в число самых опасных вошли прожаренная во фритюре куриная грудка, майонез, жареные орехи, а также яичницы и омлеты.