На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код

В Молдове снова ожидаются ливни, местами с градом, и шквалистый ветер. Синоптики сегодня объявили желтый код метеоопасности, в силе он останется до полуночи.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы выпустила на сегодня новое предупреждение в связи с ливнями и грозами по всей стране.

Сегодня, 18 июля, с 14:00 до 24:00 ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м²). Порывы ветра будут достигать 50-70 км/ч.

Риски:

большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;

на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;

может привести к блокированию канализационных сетей;

может привести к эрозии почвы, полеганию и заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;

может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.

Рекомендуется: