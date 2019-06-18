Додон рассказал, что ждет осужденных в Молдове политиков

Президент Молдовы Игорь Додон не собирается объявлять амнистию экс-премьеру Владимиру Филату и бывшему депутату, бизнесмену Вячеславу Платону.

"Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Но юстиция, независимые суды, должны делать свое дело. Это должно быть публично, а не так, как было последние два-три года", - заявил Игорь Додон на частном телеканале.

В то же время Виктор Кирилэ, бывший советник премьер-министра Влада Филата, написал пост в Facebook, что ЕС должно попросить молдавские власти и юстицию пересмотреть дела национального резонанса.

"Уважаемый посол ЕС, Питер Михалко, учитывая, что ЕС рассматривает вопрос о возобновлении финансирования для Молдовы, было бы целесообразно, чтобы ЕС в скором времени, попросил власти и юстицию Молдовы открыто и справедливо пересмотреть дела о национальном резонансе, и пролить свет на случай банковского мошенничества в 2014 году", - написал Кирилэ.