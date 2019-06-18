К настоящему времени оттепель была зарегистрирована на 40% территории Гренландии. Необычайно раннее начало сезонного таяния ледников в Гренландии может привести к тому, что 2019 год станет рекордным по темпу уменьшения ледяного щита. Об этом сообщает шведская ежедневная утренняя газета Svenska Dagbladet.
Так, по данным издания, по состоянию на 13 июня оттепель была на 40% территории Гренландии, при этом лёд исчез со скоростью, соответствующей двум миллиардам тонн в день. Таким образом, по подсчётам исследователей, в самом начале тёплого сезона за один день в море ушло более двух кубических километров пресной ледниковой воды.
Катастрофические темпы таяния, зафиксированные на всей площади датской автономии, иллюстрирует фотография собачьей упряжки, которая везёт сани практически по воде. Тревожный намёк на глобальное потепление удалось заснять специалисту по арктическому климату из Датского метеорологического института Стеффену Малскаэру, передает Life.
В связи со стремительным таянием в леднике образовались трещины, в результате чего вода покрыла его поверхность. Из-за этого складывается ощущение, что собачья упряжка едет по воде.
Напомним, что исследования в отношении таяния ледников в Гренландии велись ещё в 70-х годах прошлого века. До 90-х учёным не удавалось зафиксировать серьёзные изменения. Однако впоследствии начали регистрироваться вспышки активного таяния, самые рекордные из которых произошли в 2007, 2010 и 2012 годах.
На сегодняшний день характер быстрого уменьшения ледяного щита сопоставим с темпами таяния в 2012 году, когда процесс затронул всю поверхность острова.
Примечательно, что, по данным профессора метеорологии Стокгольмского университета Гуниллы Свенссон, в последние годы таяние всё больше затрагивает центральную часть Гренландии, а не прибрежную линию. Это вызывает особенное беспокойство у специалистов.
По словам некоторых учёных, ещё большую опасность представляет количество пресной воды, поступающей в омывающие остров моря. Это может сказываться на течениях, вызывая неотвратимые последствия для климата, морской флоры и фауны.
@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) June 14, 2019
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