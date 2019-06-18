Юрий Лянкэ на своей странице в Facebook высказался о законопроектах, принятых сегодня в парламенте. Депутаты альянса ПСРМ-ACUM проголосовали за проект, который предусматривает передачу Службы государственной охраны (СГО) и Службу информационной безопасности (СИБ) в подчинение президенту Игорю Додону.
"Молдоцы "проевропейцы", молодцы лидеры и депутаты блока ACUM! Вы отдали службы национальной безопасности Додону - персонажу, которого весь мир видел, как он напрямую служит интересам другого государства.
С сегодняшнего дня, иностранные агенты будут гулять, как у себя дома в Национальной Армии, СИБ, и СГО.
10 лет, которые мы работали над тем, что бы быть подальше от влияния русских, были уничтожены. Я бы сказал: "Господи, прости их, они не понимают, что делают", но хуже всего то, что вы прекрасно понимаете, что делаете - все ради сведения личных счетов и в обмен на должности.
И, конечно же, "особая благодарность" Джозефу Даула, который живет в Брюсселе, и которого не волнует безопасность Молдовы, потому что он защищен щитом ООН.
Благодарим партнеров из Бухареста, которые должны быть настороженными с этими "переводами", так как до вчерашнего дня русские действовали на Днестре, а сегодня они уже готовы "работать" на Пруте.
Какие еще сюрпризы есть в секретном соглашении, подписанном между Санду, Нэстасе, Додон и Гречаный?", - написал Лянкэ.
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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|Banca Nationala a Moldovei
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