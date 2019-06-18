Юрий Лянкэ: Браво ACUM! Вы передали службы госохраны и СИБ в подчинение президенту, который служит интересам другого государства

Юрий Лянкэ на своей странице в Facebook высказался о законопроектах, принятых сегодня в парламенте. Депутаты альянса ПСРМ-ACUM проголосовали за проект, который предусматривает передачу Службы государственной охраны (СГО) и Службу информационной безопасности (СИБ) в подчинение президенту Игорю Додону.

"Молдоцы "проевропейцы", молодцы лидеры и депутаты блока ACUM! Вы отдали службы национальной безопасности Додону - персонажу, которого весь мир видел, как он напрямую служит интересам другого государства.

С сегодняшнего дня, иностранные агенты будут гулять, как у себя дома в Национальной Армии, СИБ, и СГО.

10 лет, которые мы работали над тем, что бы быть подальше от влияния русских, были уничтожены. Я бы сказал: "Господи, прости их, они не понимают, что делают", но хуже всего то, что вы прекрасно понимаете, что делаете - все ради сведения личных счетов и в обмен на должности.

И, конечно же, "особая благодарность" Джозефу Даула, который живет в Брюсселе, и которого не волнует безопасность Молдовы, потому что он защищен щитом ООН.

Благодарим партнеров из Бухареста, которые должны быть настороженными с этими "переводами", так как до вчерашнего дня русские действовали на Днестре, а сегодня они уже готовы "работать" на Пруте.

Какие еще сюрпризы есть в секретном соглашении, подписанном между Санду, Нэстасе, Додон и Гречаный?", - написал Лянкэ.