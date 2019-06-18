На Кишинев обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. ФОТО. ВИДЕО

Кишинев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с последствиями разгула стихии.

Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила до среды, 19 июня, "желтый" код метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды, который будет действовать по всей стране.

По сообщению синоптиков, в указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м2), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

Напомним, что в стране объявлен желтый код метеоопасности в связи с резким изменением погоды. На всей территории Молдовы идут проливные дожди с сильным ветром .