Владимир Чеботарь: Коалиция ПСРМ-ACUM не рада, что у них есть оппозиция в парламенте

ДПМ вернулась в парламент, чтобы работать и бороться за все проекты, которые могут улучшить жизнь людей, однако коалиция ПСРМ-ACUM не рада, что у них есть оппозиция в законодательном органе. С заявлениями выступил вице-спикер Демократической партии Владимир Чеботарь.

"Мы будем бороться за наши проекты, так называемая псевдоевропейская коалиция не рада иметь оппозицию. Они не хотят слышать другого мнения, сев в кресла, они превратились в диктаторов. Сегодня мы выступили с важным проектом, который предусматривает ежемесячные выплаты в размере 200 леев для детей до 18 лет. Вы видели, что они не хотят быть ближе к народу. Но мы будем бороться за наши проекты, за проекты, которые направлены на благо народа. Цель ДПМ - быть голосом народа", - сказал демократ. В то же время Владимир Чеботарь заявил, что блок ACUM продемонстрировал, что он служит ПСРМ, а не гражданам. "Еще одним эпизодом предательства является тот факт, что ACUM полностью передал контроль над наиболее важными институтами в государстве президенту страны", - сказал Чеботарь.

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