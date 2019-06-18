Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна в Дондюшанском районе

Жизни 3-летней девочки из села Цауль, Дондюшанского района, которая упала из окна второго этажа, ничего не угрожает. Накануне после обеда маленькую пациентку госпитализировали в реанимацию Бельцкой больницы. Сегодня ее перевели в обычную палату.

"В результате падения несовершеннолетняя получила черепномозговые травмы и сотрясение мозга. Девочка упала со второго этажа по невнимательности. Мать оставила ее на несколько минут с другим ребенком. На данный момент состояние пациентки стабильно-тяжелое", передает canal3.

Напомню, что девочка выпала из окна второго этажа жилого дома, когда играла на кухне. Малышка прислонилась к москитной сетке, когда стояла на подоконнике, и конструкция не выдержала её вес. Оба родителя в это время были дома. Дондюшанские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.