В Париже продадут орудие самоубийства Ван Гога

Информация об этом значится на сайте аукционного дома Drouot. Орудие - револьвер системы Лефоше.

В Париже на аукционе будет продано орудие самоубийства художника-импрессиониста Винсента Ван-Гога. Об этом отмечается на сайте аукционного дома Drouot.

Орудие является револьвером системы Лефоше, покрытым ржавчиной. На торги оно будет выставлено 19 июня, передает Корреспондент.

Лот оценен экспертами в 40-60 тысяч евро. Найден был револьвер в том же поле, где Ван Гог совершил самоубийство. Обнаружил его местный фермер, после чего передал родителям нынешнего владельца.

Оружие пролежало в земле от 50 до 80 лет, заряжалось оно патронами соответствующего калибра и возраст его совпадает с моментом инцидента.

В 2016 году револьвер был выставлен в музее Ван Гога в Амстердаме.