В Молдове раскрыли банду, которая занималась незаконным оборотом наркотиков и заработала миллион евро

Банду, которая занималась незаконным оборотом наркотиков и заработала около одного миллиона евро за два года, раскрыли в Молдове. В преступную группу входили 7-мь человек, в том числе трое бывших полицейских и нынешний сотрудник Инспектората Яловен.

Как сообщают в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, они якобы занимались транспортировкой гашиша из Испании в Россию, передает CANAL3.

Наркотики покупали за 700-800 евро за килограмм, перевозили через границы в топливных баках автомобилей, а затем продавали как минимум в 3 раза дороже. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.