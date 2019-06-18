Погода в Молдове на ближайшие дни

В течение следующих 24 часов жара сохранится. Так, завтра максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов днем ​​и 21 градуса ночью.

До четверга, 20 июня, также объявлен "желтый" код в связи локальными подтоплениями. В связи с тем, что прогнозируются сильные дожди, Гидрологический центр предупредил, что в течение данного периода уровень воды в малых реках повысится на 0,5-1 метр. В то же время возможно возникновение склоновых стоков, что может привести к локальным подтоплениям.

В этой связи гидрологи предупреждают местные власти, экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, проверить статус плотин, мостов и водоотводов и привести их в порядок, где это необходимо, а также укрепить дамбы.