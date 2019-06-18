Google и Facebook объединились с рекламодателями ради борьбы с плохим контентом

Facebook, Google, Twitter и крупные рекламные агентства объявили о начале совместной борьбы с вредным и потенциально опасным контентом, объем которого на этих площадках по-прежнему остается слишком большим. Об этом сообщает The Financial Times.

Как отмечает издание, данную инициативу поддержали агентства WPP, Publicis и Omnicom, а также такие крупные бренды, как Procter & Gamble и Unilever.

Ожидается, что компании разработают набор протоколов, которые смогут защитить в сети как бренды, так и обычных пользователей. В частности, по словам старшего бренд-менеджера Procter & Gamble Марка Притчарда, Google и Facebook, которые на данный момент являются самыми большими игроками среди онлайн-медиа, должны активнее заняться модерацией контента или, "по крайне мере, поощрять вежливость в комментариях", передает Lenta.

Первая встреча объединенной группы должна состояться в среду, 19 июня. Однако, когда будут приняты конкретные решения, не уточняется.

По данным The Financial Times, крупные бренды по-прежнему с осторожностью подходят к размещению рекламы в сети, так как опасаются, что их материалы окажутся рядом с сомнительным контентом.

В мае сообщалось, что компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.