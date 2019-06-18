Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским. ВИДЕО

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом Зеленский никак не отреагировал на происходящее.

Причиной плохого самочувствия канцлера могла стать жара: в Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов, передает РИА Новости.

Украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. Они обсудили прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.