Умерла спустя два дня после похорон матери: названа причина смерти девочки из Оргеева

Девочка из села Телешеу Оргеевского района скончалась в больнице спустя два дня после смерти матери. Специалисты установили причину смерти ребенка.

Как рассказали в полиции, после поминок девочка осталась у старшего брата. Вечером у нее внезапно началась сильная рвота. Она скончалась по дороге в больницу.

Тем временем, те же симптомы проявились у ее семилетней сестры - ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что жена брата вымыла девочкам головы средством от вшей, сильно превысив дозировку препарата.

Открыто уголовное дело по статье "лишение жизни по неосторожности". Максимальное наказание по этой статье - до трех лет тюрьмы.