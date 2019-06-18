Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 199 человек, 13 погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.
Около 23.00 (18.00 по Молдове) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 по Молдове), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе. К утру вторника в районе были зафиксированы еще 17 повторных толчков меньшей сейсмичности, пишет РИА Новости.
По данным властей, 13 человек погибли и 199 были ранены. В общей сложности в зоне бедствия оказались около 142 тысяч человек, более восьми тысяч жителей были эвакуированы. Стихия разрушила 73 дома, еще 19 получили различные повреждения.
Поисково-спасательные работы продолжаются, в район стихийного бедствия были направлены дополнительные силы, палатки и другие необходимые вещи.
Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
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|Banca Nationala a Moldovei
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