Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею

Единая европейская валюта продолжит дешеветь. В среду, 19 июня, Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс в размере 20 леев 39 банов за один евро, что на два бана меньше, чем сегодня.

В то же время курс доллара завтра не изменится и составит 18 леев 19 банов. Румынский лей будет стоить 4 лея 31 бан, как и сегодня, передает МОЛДПРЕС.

Без изменений будет курс украинской гривны и российского рубля - 68 банов и 28 банов соответственно.