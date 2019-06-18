Microsoft добавит в клавиатуру новую кнопку

В настоящее время продолжается тестирование кнопки. Вероятно, она заменит вторичную клавишу Windows.

Компания Microsoft рассматривает возможность добавления клавиши Office к клавиатурам. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете. Об этом пишет The Verge.

В Microsoft планируют, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню, передает Корреспондент.

В настоящее время, как обнаружила WalkingCat, компания проводит опрос среди тестеров клавиши Office и получает отзывы о том, как она работает. Предполагается, что Microsoft тестирует концепцию с последним обновлением Windows 10 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что Microsoft вернула в продажу лэптопы производства компании Huawei, внесенной правительством США в "черный список".