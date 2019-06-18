Общественный транспорт "плыл" по затопленным после дождя улицам Кишинева. ВИДЕО

Из-за проливного дождя на улицах столицы образовались реки. Затопленными оказались сразу несколько улиц, автомобили с трудом передвигались через потоки воды.

Один из водителей выложил в Facebook фотографии на которых автобус с трудом пробирается через потоки воды, уровень которой поднялся сразу на нескольких столичных улицах. Воды было так много, что она попадала и в салон.

Напоминаем, что метеорологи объявили желтый код в связи с обильными ливнями. Предупреждение вступило в силу сегодня в полдень и действует до полуночи. В некоторых регионах страны уровень осадков может достигать 40 л/м2, а скорость ветра 72 км/ч.