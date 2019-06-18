Таможенные пошлины и сборы можно будет оплатить онлайн

Таможенные пошлины и сборы в ближайшее время можно будет выплачивать онлайн. На всех КПП установят компьютеры общего пользования с подключением к системе MPay. А кроме того - терминалы для платежей наличными.

Как уточняют в Таможенной службе, онлайн-платежи будут принимать и у юридических, и у физических лиц, независимо от гражданства. Платить можно будет и при растаможке товара, и авансом. Так служба намерена покончить с очередями в банковских филиалах на КПП.

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