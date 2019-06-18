В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

В районе японского города Ниигата, который располагается на побережье Японского моря, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

В настоящее время объявлено предупреждение о риске формирования цунами. Пока нет никакой информации о том, есть ли в результате землетрясения жертвы и разрушения, пишет Вести.ru.

По прогнозам сеймологов, высота цунами может составить один метр. В связи с землетрясением приостановлено движение на ряде железнодорожных веток в Ниигате и Ямагате.