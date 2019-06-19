Последствия сильного ливня в Кишиневе: затопленные дороги и подвалы, оборванные провода и упавшие ветки деревьев

Затопленные дороги и подвалы многоэтажек, оборванные провода и упавшие ветки деревьев.

Таковы последствия ливня, прошедшего накануне в столице. Больше всего пострадали сектора Ботаника и Чеканы. На проспекте Дечебал из-за сбоя питания встали троллейбусы. Пассажирам пришлось добираться до места назначения пешком.

"Нет электричества, поэтому стоим".

"Чего ждать? Слышали, что нет света, попросили водителя открыть двери, пойдем пешком".

"Мы понимаем, а что делать? Произошла авария, но выход из ситуации есть. Можно и пешком пройтись".

Работники "Зеленых насаждений" убирали с дорог упавшие ветки деревьев.

"Что касается деревьев, было четыре сложных случая".

Жители домов по улице Зелинского говорят, что деревья прогнили настолько, что в результате следующих ливней, могут просто рухнуть.

"Уже не в первый раз. В прошлом году дерево упало на этой стороне. Проблему не решили. Деревья стоят рядом с домом, могут и квартиры пострадать".

А спасатели выкачивали воду из подвалов и погребов.

"Там построили многоэтажки. Раньше здесь была река, и вода вся стекала, а сейчас нет".