Затопленные дороги и подвалы многоэтажек, оборванные провода и упавшие ветки деревьев.
Таковы последствия ливня, прошедшего накануне в столице. Больше всего пострадали сектора Ботаника и Чеканы. На проспекте Дечебал из-за сбоя питания встали троллейбусы. Пассажирам пришлось добираться до места назначения пешком.
"Нет электричества, поэтому стоим".
"Чего ждать? Слышали, что нет света, попросили водителя открыть двери, пойдем пешком".
"Мы понимаем, а что делать? Произошла авария, но выход из ситуации есть. Можно и пешком пройтись".
Работники "Зеленых насаждений" убирали с дорог упавшие ветки деревьев.
"Что касается деревьев, было четыре сложных случая".
Жители домов по улице Зелинского говорят, что деревья прогнили настолько, что в результате следующих ливней, могут просто рухнуть.
"Уже не в первый раз. В прошлом году дерево упало на этой стороне. Проблему не решили. Деревья стоят рядом с домом, могут и квартиры пострадать".
А спасатели выкачивали воду из подвалов и погребов.
"Там построили многоэтажки. Раньше здесь была река, и вода вся стекала, а сейчас нет".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md