Депутаты блока ACUM не хотят расследовать вопрос финансирования ПСРМ извне

Говорят одно, а делают другое. Депутаты блока ACUM не поддержали инициативу Демпартии о создании комиссии для расследования финансирования ПСРМ извне. Хотя до недавнего времени заявляли, что за подобное политформирования нужно наказывать.

"Насколько я понял, были проблемы по процедуре, в этом по-моему была проблема, я лично не видел этот проект", - сказал депутат ПДС Раду Мариан.

"Этим должны заниматься следователи, юстиция", - отметил вице-спикер Александр Слусарь.

А другие депутаты блока ACUM намекнули, что не поддержали это предложение только потому, что оно исходило от демократов.

- Вы лично говорили, что Додон является предателем, а сейчас отказываетесь расследовать незаконное финансирование партии.

- Мы проголосуем за комиссию, которая займется расследованием источников финансирования всех партий. Мы считаем, что эту тему нужно проанализировать комплексно, по всем политическим партиям. В том числе, на уровне правительства.

"Мы ждём ответа по поводу подлинности этих съёмок и, будьте уверены, когда будут доказательства, что они реальные, мы представим свою позицию", - отметил депутат ПДС Лилиан Карп.

А депутаты-социалисты заявили, что в комиссии нет необходимости.

"Мы не можем ссылаться на определённые предположения, на эмоциональные выпады некоторых депутатов, пусть они представят доказательства, тогда и обсудим", - прокомментировал депута ПСРМ Григорий Новак.

"С того момента, как определённые видео находятся в открытом доступе, они уже являются не вещественными доказательствами, а манипуляциями", - сказал депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

В свою очередь, демократы уверены, что отказ альянса ПСРМ-ACUM поддержать инициативу о создании комиссии для расследования финансирования Партии социалистов извне, лишь подтверждает то, что они боятся, что всплывут другие доказательства.

"Конечно это расследование выявило бы все незаконные действия руководства этой партии, отсюда и опасения", - заключил депутат ДПМ Александр Жиздан.