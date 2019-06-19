Ливни нанесли колоссальный ущерб: аграрии Молдовы потеряли 10 миллионов леев

Подсчитывают убытки из-за непогоды и аграрии. В Рышканском районе в понедельник ливень с градом длился не дольше двадцати минут, но успел нанести ущерб на десять миллионов леев.

"В нашем хозяйстве пострадало 286 гектаров кукурузы и почти 300 гектаров сои. Получается, ущерб составил примерно 5-6 тысяч леев на каждый гектар", - сказал фермер Александру Еримчук.

Десятки поваленных деревьев, размытые поля и оборванные ЛЭП - таковы последствия непогоды.

"Урожай потерян, кукуруза пострадала, помидоры тоже. Всё очень плохо".

"Град всё уничтожил, посмотрите что творится. Всё на земле. Смотрите какие сливы, что с ней сейчас делать?"

"Мы еще за пестициды не расплатились. Брали их практически в долг. Чем мы сейчас будем рассчитываться?"

Самый большой ущерб зарегистрирован в селах Вэратик, Дуруитоаря Ноуэ, Дуруитоаря Веке и Шаптебань.

"Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая работает на местах. Ущерб, нанесенный дождями и градом 17 июня, оценивается в 10 миллионов леев", - отметил председатель Рышканского района Юрие Урзикэ.