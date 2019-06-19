Ренато Усатый надеется на сотрудничество с ПСРМ-ACUM

Ренато Усатый готов забыть былые обиды и надеется на сотрудничество с альянсом ПСРМ и блока ACUM. Он объявил, что приглашает лидеров коалиции к диалогу.

"Я готов к переговорам с новым руководством, с Игорем Додоном, с Андреем Нэстасе. С Майей Санду, думаю, будет сложнее договориться. А с Додоном и Нэстасе мы вместе выходили на протесты, нам определенно не нужно знакомиться. Я не буду нападать ни на одного из лидеров новой власти, ни на альянс, даже на тех, с кем еще несколько месяцев назад шла смертельная борьба", - сказал председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

Лидер "Нашей партии" признался, что обижен на Майю Санду, так как она усомнилась в его невиновности. Премьер написала в фейсбуке, что освобождение Усатого из-под стражи вызывает много вопросов.

Ренато Усатый, бежавший из страны в 2016 году, вернулся в воскресенье. На границе его задержали, но затем отпустили под судебный контроль. Он проходит по двум уголовным делам - об отмывании денег и организации покушения на банкира Германа Горбунцова.