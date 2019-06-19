Сотни человек стали участниками фестиваля ART Labirint в Шолданештском районе

Променяли блага цивилизации на дикую природу. Сотни человек стали участниками фестиваля ART Labirint, который проходит в Шолданештском районе. До воскресенья они будут жить в палатках без мобильных телефонов и интернета.

34-летний житель столицы Ливиу говорит, что до сих пор участвовал в восьми подобных фестивалях. На этот раз он приехал с женой, маленьким ребенком и шестью собаками.

"Разжигаю костер, чтобы вскипятить воду и сделать чай. Затем приготовим овощи на открытом огне. На этом фестивале ставится акцент на здоровое питание".

Первый день фестиваля собрал более 200 человек. Они привезли с собой палатки и все самое необходимое.

Приехали на фестиваль и туристы из Украины и Германии.

Фестиваль ART Labirint организовали в 12-ый раз.