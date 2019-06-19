В США изъяли кокаина на сумму в миллиард долларов

Кокаин обнаружили на судне в порту Филадельфии. Это стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.

В США прокуратура восточного округа Пенсильвании сообщила об обнаружении 16,5 т кокаина на судне, находящемся в порту Филадельфии.



В Twitter ведомства отметили, что стоимость наркотиков оценивается в сумму, превышающую один миллиард долларов, передает Корреспондент.



Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.

Все члены экипажа судна были задержаны. В настоящее время им предъявлены официальные обвинения.