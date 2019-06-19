Землетрясение в Японии: возросло число пострадавших.ВИДЕО

Число пострадавших от землетрясения магнитудой 6,8 на северо-западе Японии возросло до 21 человека.

В результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясения магнитудой 6,8 пострадал 21 человек, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 15 раненых, передает Корреспондент.



Сейсмомобытие ощущалось в 13 префектурах, пострадали жители четырех из них, но больше всего землетрясение ощутили жители префектур Ямагата и Ниигата.



За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, ощущались 18 афтершоковых толчков.

Агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий Японии обнародовало данные о пострадавших в результате разрушительного землетрясения, передает агентство Кyodo.