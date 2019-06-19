В Оргеевском районе двое детей отравились медицинскими препаратами

Два ребенка отравились медицинскими препаратами в Оргеевском районе за сутки.

3-летняя девочка проглотила таблетки и была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию районной больницы. Еще одни мальчик выпил раствор йода. Случаи связаны лишь тем, что произошли по недосмотру родителей. Врачи просят взрослых не оставлять малышей наедине с опасными веществами, передает CANAL3.

"Мы настоятельно просим быть внимательными и хранить в тяжелодоступных для детей места то, что может угрожать жизни ребенка. Просим родителей быть бдительными, особенно летом", сказал глава отделения в Оргеевской больнице Руслан Ганчеренко.

По данным Агентства общественного здоровья, с начала года в больницу попали 130 несовершеннолетних, отравившихся лекарствами. В большинстве случаев, дети проглотили таблетки, которые принимали их родственники.