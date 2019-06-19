Из столичного двора вывезли более 100 гаражей

Из столичного двора на Чеканах вывезли более 100 гаражей.

Таким образом сотрудники мэрии освободили территорию площадью около 5 тысяч квадратных метров, которую арендовал некий предприниматель. В 2015 году контракт истек и власти решили не продлевать его из-за жалоб местных жителей. До 6-ого июня экономический агент должен был эвакуировать постройки, но так и не сделал этого.

"Мы приняли решение снести эту парковку, чтобы обустроить здесь бесплатные места и людям не приходилось платить, как это было раньше. И, во-вторых, жильцы этих домов должны решить, что они хотят видеть на участке, который, повторяю, принадлежит муниципалитету", сообщил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Предприниматель остался недоволен требованием очистить территорию и пообещал обратиться в суд, передает canal3.

Местные жители говорят, что устали от соседства с гаражами, тем более, что их детям негде гулять.

"У нас нет детской игровой площадки, ходим к соседям, в чужие дворы. Мы хотим нормальную зеленую зону. Здесь живут и пожилые люди, которым тоже некуда выйти, не растет ни одного дерева, совсем нет тени".

"Ни у соседнего дома нет игровой площадки, ни у нас. Мы хотим, чтобы она была и ею пользовались все. В то же время у нас есть парковка, сюда приезжают и оставляют свои машины люди из соседних домов".

"У нас маленькие дети и некуда выйти, чтобы они поиграли. Мы ходим в чужие дворы, но нас оттуда прогоняют".

Городские власти обещают, что на освободившейся площадке скоро появится и зелень, и скамейки, и развлечения для детей. Во сколько это обойдется, еще предстоит оценить.