На Буюканах вспыхнул скандал между жильцами дома и администратором многоэтажки

На Буюканах вспыхнул скандал между жильцами дома по улице Мушатинилор и администратором многоэтажки. На днях владельцы квартир получили квитанции с графой - "Другие расходы", за которые от них требуют заплатить по 450 леев за каждого. Люди говорят, что это было сделано без обсуждений и всякого согласия. Кроме того, они не видели сметы.

Администрация дома не ответила на запрос. Зато на двери появилось объявление о том, что было сделано до сих пор, например, футбольное поле, игровая площадка и ремонт старого стадиона, передает canal3.

Люди жалуются на плохое управление.

"Когда мы увидели в квитанциях по 450 леев на "другое", то не поняли, что это значит. Мы жильцы дома по улице Мушатинилор 12/4 возмутились, что деньги собирают на ненужные сейчас вещи. Для нас в приоритете чистота и уборка в подъезде".

К согласию прийти не удалось. Жильцы требуют, чтобы администратор многоэтажки ушла в отставку. Новострой был введен в эксплуатацию в феврале прошлого года. В нем около 800 квартир.