Поставки газа через газопровод Унгены-Кишинев начнутся в феврале 2020 года

Поставки газа через газопровод Унгены-Кишинев начнутся в феврале – марте 2020 года. С соответствующим заявлением выступил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Брынзан отметил в одной из телепередач во вторник, 18 июня, что к концу этого года строительство нового трубопровода будет завершено на 90%, передает МОЛДПРЕС.

"Финансирование было разблокировано, проект продолжается, есть определенные препятствия бюрократического характера, которые могут быть решены. Проблема в том, что мы должны найти решения для этой зимы, поскольку наш контракт с "Газпромом" истекает в декабре текущего года. В связи с этим, я не думаю, что есть причины для беспокойства, мы работаем, ищем решения, и они будут найдены", - подчеркнул Брынзан.

Газопровод Унгены-Кишинев – это второй этап проекта по взаимоподключению Яссы-Унгены-Кишинев. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать из Румынии в Молдову 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство газопровода было запущено в начале текущего года.