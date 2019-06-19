Найдено эффективное при борьбе с гепатитом C растение

Специалисты случайно открыли мощный противовирусный эффект вещества, исследуя его антиоксидантные свойства.

В Венском медицинском университете ученые нашли растение, способное эффективно бороться с гепатитом С. Об этом сообщает Day.az со ссылкой на научный портал Forschung.

Специалисты изучали свойства вещества силибинина, являющегося основным компонентом расторопши (чертополоха). Ученые отмечают, что обнаружили "существенный противовирусный эффект" случайно. Они пытались изучить антиоксидантные свойства силибинина, передает Корреспондент.

Ученые утверждают, что вещество способно помочь вылечить гепатит С. При этом исследователи подчеркивают, расторопша рассматривается только в качестве дополнительного компонента к стандартному лечению.