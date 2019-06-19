Крупный осьминог напал на дайвера в Японском море

Моллюск попытался обвить тело человека своими щупальцами, а потом вцепился в его ногу. В Японском море на аквалангиста напал большой осьминог. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дайвер из Маяка Гамова, входящего в состав РФ, исследовал Японское море. Когда мужчина проплывал возле каменистого дна, на него напал осьминог.

Моллюск сперва зацепился всеми щупальцами за живот, ногу и баллон аквалангиста. Когда человек попытался освободиться от "объятий" осьминога, тот попытался прицепиться к ласту, передает Корреспондент.

Спустя несколько десятков секунд осьминог оставил дайвера в покое и опустился на дно.