Раньше обвиняли Игоря Додона в предательстве, а теперь стали союзниками. Речь о депутатах блока ACUM, которые нарушили собственные обещания и создали альянс с Партией социалистов. На вопрос журналистов о том, почему они изменили мнение, депутаты ПДС и ППДП прямого ответа не дали.
"Жесткая позиция избирательного блока ACUM заключается в том, что президент Додон предал Молдову, предлагая сепаратистскому режиму Тирасполя обещанное Москвой признание", - сказал депутат ACUM Игорь Мунтяну.
"Мы обязаны объявить тревогу в связи с темной стратегией, направленной на федерализацию Молдовы, ее аннексию и полное подчинение подконтрольному России пространству. Страну хотят подчинить интересам Приднестровья", - отметил председатель ППДП Андрей Нэстасе.
Эти заявления прозвучали на пресс-конференции в феврале 2019 года, когда лидеры блока ACUM пытались завоевать доверие граждан перед выборами 24 февраля. Однако после создания альянса с ПСРМ они свое мнение сразу же изменили.
"В период избирательной кампании ситуация накаляется, и лидеры, политические актеры, используют и такие ярлыки. Это решит суд. Я не судья", - сказал депутат ACUM Игорь Гросу.
Уклонился от ответа и депутат Лилиан Карп.
"Если будет доказано, что он был замешан в нарушениях закона, тогда он должен будет ответить. Будь то измена родине, или другие нарушения. Нужно провести расследование, все задокументировать, тогда я смогу ответить".
Ранее в СМИ появилось видео с переговоров Игоря Додона и лидера ДПМ Влада Плахотнюка, в котором глава государства признается, что получал деньги на финансирование ПСРМ от России.
- С 1 апреля больше не дают ничего. Я вот вчера сказал Козаку: у меня долги за два месяца за партию. Как дальше? Он: ну, вы входите во власть, пусть Влад дает. Я спрашиваю: мне что, просить у Плахотнюка? Он: нет, я ему скажу.
- Козак?
- Да.
- Скажет мне давать деньги для ПСРМ?
- Да, на содержание. Я говорю: ну, хорошо. У нас 600-700 в месяц. 800-миллион в месяц.
- Не верю.
- Не верите?
- Это больше наших расходов на персонал. Мы говорим сейчас о персонале, не о кампаниях и акциях.
- Ну мы же говорили с вами. Там речь шла о содержании партии. Стараемся увеличить с 700-800 тысяч до миллиона в месяц, чтобы я содержал партию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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vox.publika.md