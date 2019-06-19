Раньше лидеры блока ACUM обвиняли Додона в предательстве, а теперь считают союзником

Раньше обвиняли Игоря Додона в предательстве, а теперь стали союзниками. Речь о депутатах блока ACUM, которые нарушили собственные обещания и создали альянс с Партией социалистов. На вопрос журналистов о том, почему они изменили мнение, депутаты ПДС и ППДП прямого ответа не дали.

"Жесткая позиция избирательного блока ACUM заключается в том, что президент Додон предал Молдову, предлагая сепаратистскому режиму Тирасполя обещанное Москвой признание", - сказал депутат ACUM Игорь Мунтяну.

"Мы обязаны объявить тревогу в связи с темной стратегией, направленной на федерализацию Молдовы, ее аннексию и полное подчинение подконтрольному России пространству. Страну хотят подчинить интересам Приднестровья", - отметил председатель ППДП Андрей Нэстасе.

Эти заявления прозвучали на пресс-конференции в феврале 2019 года, когда лидеры блока ACUM пытались завоевать доверие граждан перед выборами 24 февраля. Однако после создания альянса с ПСРМ они свое мнение сразу же изменили.

"В период избирательной кампании ситуация накаляется, и лидеры, политические актеры, используют и такие ярлыки. Это решит суд. Я не судья", - сказал депутат ACUM Игорь Гросу.

Уклонился от ответа и депутат Лилиан Карп.

"Если будет доказано, что он был замешан в нарушениях закона, тогда он должен будет ответить. Будь то измена родине, или другие нарушения. Нужно провести расследование, все задокументировать, тогда я смогу ответить".

Ранее в СМИ появилось видео с переговоров Игоря Додона и лидера ДПМ Влада Плахотнюка, в котором глава государства признается, что получал деньги на финансирование ПСРМ от России.

- С 1 апреля больше не дают ничего. Я вот вчера сказал Козаку: у меня долги за два месяца за партию. Как дальше? Он: ну, вы входите во власть, пусть Влад дает. Я спрашиваю: мне что, просить у Плахотнюка? Он: нет, я ему скажу.

- Козак?

- Да.

- Скажет мне давать деньги для ПСРМ?

- Да, на содержание. Я говорю: ну, хорошо. У нас 600-700 в месяц. 800-миллион в месяц.

- Не верю.

- Не верите?

- Это больше наших расходов на персонал. Мы говорим сейчас о персонале, не о кампаниях и акциях.

- Ну мы же говорили с вами. Там речь шла о содержании партии. Стараемся увеличить с 700-800 тысяч до миллиона в месяц, чтобы я содержал партию.