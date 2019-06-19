Депутаты молдавского парламента на заседании во вторник утвердили изменения в Кодекс о выборах в части, которая касается отставки членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Поправка в Кодекс о выборах принята во втором чтении голосами 55 депутатов парламентского большинства.
Депутат от Демократической партии (ДПМ) Сергей Сырбу раскритиковал инициативу, поскольку, по его мнению, так будет нарушена независимость ЦИК из-за возможности отправить ее члена в отставку простым решением парламента.
Он сообщил, что Кодекс надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии не рекомендует избегать ситуаций, когда член ЦИКа отправляется в отставку органом, который его назначил, поскольку это ставит под сомнение независимость члена ЦИК.
Депутаты решили отменить положения об отзыве члена Центральной избирательной комиссии по решению суда. Таким образом, констатировать нарушения членов ЦИК сможет орган, делегировавший его туда, а отправлять в отставку — орган, утвердивший назначение.
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vox.publika.md