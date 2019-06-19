Несколько человек, причастных к совершению убийства и хулиганству, были задержаны правоохранительными органами. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Главного управления уголовного преследования и офицерами Национального инспектората расследований задокументировала незаконную деятельность.
Дело касается убийства 39-летнего мужчины из Ниспорен, совершенного 25.05.2019 г. в результате хулиганских действий группы лиц с использованием ими огнестрельного оружия.
Сразу же после совершения преступления был задержан 24-летний молодой человек из Ниспорен с оружием.
В ходе предпринятых действий было установлено участие в совершении этого преступления еще 4 человек в возрасте от 21 до 38 лет, которые уклонялись от органа уголовного преследования, скрываясь на территории Кишинева.
Вчера, 18 июня, 4 человека были задержаны бригадой специального назначения "Fulger". В рамках действий по задержанию и обыску у этих лиц было выявлено и изъято несколько видов оружия и боеприпасов, законность владения которыми на данный момент проверяется.
Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, а за совершение усугубленного хулиганства грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md