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Убийство в Ниспоренах: полиция задержала пятерых подозреваемых
// фото: открытый источник
12:02, 19 Jun 2019
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Несколько человек, причастных к совершению убийства и хулиганству, были задержаны правоохранительными органами. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Главного управления уголовного преследования и офицерами Национального инспектората расследований задокументировала незаконную деятельность.

Дело касается убийства 39-летнего мужчины из Ниспорен, совершенного 25.05.2019 г. в результате хулиганских действий группы лиц с использованием ими огнестрельного оружия.

Сразу же после совершения преступления был задержан 24-летний молодой человек из Ниспорен с оружием.

В ходе предпринятых действий было установлено участие в совершении этого преступления еще 4 человек в возрасте от 21 до 38 лет, которые уклонялись от органа уголовного преследования, скрываясь на территории Кишинева.

Вчера, 18 июня, 4 человека были задержаны бригадой специального назначения "Fulger". В рамках действий по задержанию и обыску у этих лиц было выявлено и изъято несколько видов оружия и боеприпасов, законность владения которыми на данный момент проверяется.

Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, а за совершение усугубленного хулиганства грозит лишение свободы на срок до 7 лет.




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