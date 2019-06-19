Начался ремонт в столичных учебных заведениях

В столичных учебных заведениях начался ремонт. В этом году на эти цели выделили около 50 миллионов леев. По словам администрации заведений, этих средств хватит на все необходимые работы, поэтому с родителей деньги собирать не будут.

В столичном лицее имени Алеку Руссо намерены закончить капитальный ремонт столовой.

"Ремонт в столовой начали еще в прошлом году. Отремонтируем посудомоечную машину, секцию, где готовят еду, а также вспомогательные помещения", - сказала завхоз лицея имени Алеку Руссо Инга Черней.

А в 13-ом детсаду на Рышкановке намерены открыть новую, 11 по счету, группу. В нее примут 25 малышей.

"Эта группа откроется в сентябре после капитального ремонта. Работы выполнили качественно, заменили абсолютно все. Инвентарь, мебель, белье постельное - все новое", - уточнила заведующая 13-ым детским садом Ирина Горенко.

В остальных группах сделают косметический ремонт.

"Через две недели мы закрываемся. Весь персонал, педагогический и технический, займется косметическим ремонтом. Освежим стены в коридорах, туалетах, сделаем генеральную уборку, вычистим ковры", - добавила Ирина Горенко.

Как отметили в муниципальном управлении образования, молодежи и спорта, в этом году на ремонт учебных заведений выделили меньше денег поскольку в приоритете открытие новых детсадов и дополнительных групп. На эти цели предусмотрено 43 миллиона леев.

"На Чеканах вновь откроют 198-ой детский сад с 14-ью группами. На Буюканах возобновят работу 166-ой и третий детский сад. В 166-м работы уже идут полным ходом", - отметил замглавы муниципального управления образования Валериу Мырза.

В этом году в Кишиневе и пригородах отремонтируют 132 школы и 159 дошкольных заведения.