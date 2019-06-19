Кооператив производителей из Каларашского района приобрел первую в стране линию для сортировки клубники

Инвестиции в современные технологии. Кооператив производителей из села Нишканы Каларашского района приобрел первую в стране линию для сортировки клубники. Сортировка, взвешивание и упаковка 18 тысяч килограммов ягод теперь занимает всего десять часов.

Ягоды собирают в упаковки прямо на поле. Затем их взвешивают на линии и отправляют либо в холодильник, либо сразу на продажу.

"Мы запрограммировали линию с учетом того, что за один подход нужно загрузить машину. У нас 18 рабочих, они проверяют уровень сахара, этикетки. После упаковки товар отправляется в камеры предварительного охлаждения", - отметила производитель Зинаида Плэмэдялэ.

Кооператив состоит из пяти аграриев, которые выращивают клубнику на 40 гектарах. Используют они и современную систему орошения. Один из фермеров говорит, что в этом году из-за ливней урожай выдался небогатым.

"Собирали от 20 до 25 тонн с гектара. В этом году меньше, может тонн 15. Но и это не успеваем собирать из-за погодных условий и нехватки работников", - сказал аграрий Дмитрий Плэмэдялэ.

"Выбираем только хорошие ягоды, если есть пятно, не берем. А если хвостик оборвался, кладем в другой ящик. В продажу поступают только такие".

Сортировочную линию производители приобрели в рамках проекта Современное сельское хозяйство в Молдове, который финансирует USAID.

"Клубнику нужно собирать на оптимальном этапе, когда ягоды полностью красные. Укладываем в коробки, которые потом и пойдут на продажу, не перекладываем из одной в другую", - подчеркнул технолог Андрей Кумпанич.

Обошлась сортировочная линия в 800 тысяч леев, 700 - грант в рамках проекта, еще сто - вклад аграриев.