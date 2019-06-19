Ведущий Jurnal TV назначен советником по проблемам внешней политики

Свои люди в кабмине. Один из ведущих телеканала Jurnal TV, который принадлежит беглому олигарху Виктору Цопе, посаженному отцу Андрея Нэстасе, получил должность в правительстве Майи Санду.

Владислава Кульминского назначили советником по проблемам внешней политики. Согласно журналистскому расследованию, которое провел три года назад rise.md, Кульминский также был советником премьера Юрия Лянкэ. Его зарплата тогда составляла более четырех тысяч долларов в месяц. Деньги поступали от американского миллиардера Джорджа Сороса, а выплачивали их через немецкую неправительственную организацию.

Сейчас помимо должности ведущего на Jurnal TV, Владислав Кульминский занимает пост исполнительного директора Института по стратегическим инициативам.