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На должность главы Генинспектората назначен кум Андрея Нэстасе
// фото: открытый источник
12:20, 19 Jun 2019
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Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе нарушил закон о деятельности правоохранительных органов и статуса полицейского, предложив на пост главы Генинспектората полиции своего кума Георгия Балана. Как выяснилось, у него недостаточно для этого опыта в управлении.

В резюме Балана двухлетней давности, которое он подавал, претендуя на должность члена Высшего совета магистратуры, указано, что в 1996 году он был назначен судьей в бывшем суде сектора Ботаника. С тех пор и до 2018 года, когда его исключили из системы из-за серьезных дисциплинарных нарушений и небрежное применение законодательства, его резюме не менялось.

Таким образом, в течение всего этого времени он не занимал руководящие посты. Поэтому указ Андрея Нэстасе о назначении своего кума на должность главы ГИП и решение правительства Майи Санду об утверждении его кандидатуры, противоречит Закону о деятельности полиции и статусе полицейского.

Согласно 13-ой статье закона, глава Генерального инспектората должен обладать пятилетним опытом работы на руководящих должностях.

Георгий Балан от комментариев отказался. Он заявил журналистам нашего телеканала, чтобы ему направили официальное письмо с вопросами, которые они намерены задать. Не ответил на телефонные звонки и министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Ранее он признал, что Георгий Балан является его кумом. Однако после того, как СМИ отметили "кумовство" в кадровой политике правительства Санду, Нэстасе заявил, что Балан занимает эту должность временно. Хотя до этого говорил совсем другое.

- Нужно было действовать быстро и назначать людей, так и назначили господина Балана на должность главы ГИП.
- Вы знаете, кто он?

- Он является вашим кумом или нет?
- Девушка, успокойтесь.
- Я прошу вас ответить на вопрос.
- Мои родственные отношения с господином Баланом никак не связаны с его назначением на должность и.о главы ГИП.

По закону, временно исполнять обязанности главы Гениспектората может только его заместитель.

Между тем, премьер Майя Санду, кажется, знала о конфликте интересов между Нэстасе и его кумом Балан.

"Если есть конфликт интересов, нужно будет аннулировать указ о назначении Балана", - заявила премьер-министр Майя Санду.

Глава МВД пока не прокомментировал намерение премьера лишить Балана должности. Об этих нарушениях, допущенных правительством Санду, говорили не только СМИ. Демократическая партия осудила действия альянса ПСРМ-ACUM за то, что он продвигает на важные должности родственников лидеров этих партий. Демократы требуют срочной отставки Балана с поста главы ГИП в связи с явным конфликтом интересов.

В период предвыборной кампании и Нэстасе, и Санду заявили, что с приходом к власти уничтожат коррупцию и "кумовство" в госинститутах, однако пока решения нового кабмина противоречат этим словам.




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