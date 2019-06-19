Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе нарушил закон о деятельности правоохранительных органов и статуса полицейского, предложив на пост главы Генинспектората полиции своего кума Георгия Балана. Как выяснилось, у него недостаточно для этого опыта в управлении.
В резюме Балана двухлетней давности, которое он подавал, претендуя на должность члена Высшего совета магистратуры, указано, что в 1996 году он был назначен судьей в бывшем суде сектора Ботаника. С тех пор и до 2018 года, когда его исключили из системы из-за серьезных дисциплинарных нарушений и небрежное применение законодательства, его резюме не менялось.
Таким образом, в течение всего этого времени он не занимал руководящие посты. Поэтому указ Андрея Нэстасе о назначении своего кума на должность главы ГИП и решение правительства Майи Санду об утверждении его кандидатуры, противоречит Закону о деятельности полиции и статусе полицейского.
Согласно 13-ой статье закона, глава Генерального инспектората должен обладать пятилетним опытом работы на руководящих должностях.
Георгий Балан от комментариев отказался. Он заявил журналистам нашего телеканала, чтобы ему направили официальное письмо с вопросами, которые они намерены задать. Не ответил на телефонные звонки и министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Ранее он признал, что Георгий Балан является его кумом. Однако после того, как СМИ отметили "кумовство" в кадровой политике правительства Санду, Нэстасе заявил, что Балан занимает эту должность временно. Хотя до этого говорил совсем другое.
- Нужно было действовать быстро и назначать людей, так и назначили господина Балана на должность главы ГИП.
- Вы знаете, кто он?
- Он является вашим кумом или нет?
- Девушка, успокойтесь.
- Я прошу вас ответить на вопрос.
- Мои родственные отношения с господином Баланом никак не связаны с его назначением на должность и.о главы ГИП.
По закону, временно исполнять обязанности главы Гениспектората может только его заместитель.
Между тем, премьер Майя Санду, кажется, знала о конфликте интересов между Нэстасе и его кумом Балан.
"Если есть конфликт интересов, нужно будет аннулировать указ о назначении Балана", - заявила премьер-министр Майя Санду.
Глава МВД пока не прокомментировал намерение премьера лишить Балана должности. Об этих нарушениях, допущенных правительством Санду, говорили не только СМИ. Демократическая партия осудила действия альянса ПСРМ-ACUM за то, что он продвигает на важные должности родственников лидеров этих партий. Демократы требуют срочной отставки Балана с поста главы ГИП в связи с явным конфликтом интересов.
В период предвыборной кампании и Нэстасе, и Санду заявили, что с приходом к власти уничтожат коррупцию и "кумовство" в госинститутах, однако пока решения нового кабмина противоречат этим словам.
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vox.publika.md