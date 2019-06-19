Вышел трейлер ленты об убитом рэпере XXXTentacion

Фильм снят в документальном жанре и приурочен к годовщине смерти американского рэпера. В Сети появился трейлер документального фильма об убитом американском рэпере XXXTentacion. Выход проморолика приурочен к годовщине смерти музыканта и опубликован на YouTube-канале XXXTentacion.

Проморолик фильма об убитом 20-летнем артисте за день набрал почти 2,5 миллиона просмотров, передает Корреспондент.

"Есть большая разница между XXXTentacion и Джасеем Онфроем. Это история, вся история, и я рассказываю ее в последний раз", - говорит голос рэпера за кадром.

Посмертный клип рэпера XXXTentacion

Как известно, подлинное имя XXXTentacion - Джасей Онфрой. 18 июня прошлого года он был застрелен.