В Испании задержано судно под флагом Молдовы с 10 тоннами гашиша

10 тонн гашиша обнаружили испанские правоохранители на судне, которое причалило к берегу Картахена под флагом Молдовы. Задержаны восемь членов экипажа. Все они граждане Украины.

Испанская пресса пишет, что операция прошла в ходе крупномасштабного расследования властей региона Мурсия. Они действовали совместно с французской, итальянской и турецкой полицией. Расследование началось полгода назад.

Тогда было установлено, что судно под молдавским флагом выполняло подозрительные рейсы в Атлантическом океане и Середиземном море. Правоохранители полагают, что наркотики перевозили из Южной Америки в Европу.

Еще одну крупную партию наркотиков обнаружили в США. Американская полиция конфисковала в порту Филадельфии более 16 с половиной тонн кокаина стоимостью свыше миллиарда долларов. Обнаружили их в семи контейнерах, которые транспортное судно перевозило в Европу. Корабль плыл через Чили, Панаму и на Багамские острова.

Всех членов экипажа задержали. Ведется следствие.