Государственная гидрометеорологическая служба объявила 19 июня "желтый код" метеоопасности в связи с сильными ливнями, грозами, ураганным ветром и градом.
По предупреждению синоптиков, внезапная смена погоды ожидается на всей территории страны. В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м²), с градом и усилением шквалистого ветра до 50-70 км/ч.
Предупреждение вступает в силу с 13:30 и будет действовать до 24:00.
Риски:
- большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;
- на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;
- может привести к блокированию канализационных сетей;
- может привести к эрозии почвы, полеганию и заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;
- может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.
Рекомендуется:
- строительство каналов для накопления воды и управление ею;
- очистка стоков;
- избегать перемещения по легко затопляемым зонам;
- адаптация скоростного режима автомобиля к условиям дороги;
- поддержание в хорошем состоянии плотин экономическими агентами, в ведомстве которых находятся пруды и водоемы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md