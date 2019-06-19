В Молдове объявлен желтый код: метеорологи обещают сильный ливень, грозы и шквалистый ветер

Государственная гидрометеорологическая служба объявила 19 июня "желтый код" метеоопасности в связи с сильными ливнями, грозами, ураганным ветром и градом.

По предупреждению синоптиков, внезапная смена погоды ожидается на всей территории страны. В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м²), с градом и усилением шквалистого ветра до 50-70 км/ч.

Предупреждение вступает в силу с 13:30 и будет действовать до 24:00.



Риски:



большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;

на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;

может привести к блокированию канализационных сетей;

может привести к эрозии почвы, полеганию и заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;

может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.

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