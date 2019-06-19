Подростку из Молдовы нужна пересадка кожи после несчастного случая в Бухаресте

У 16-летнего подростка из села Сирець Страшенского района было обнаружено 70% ожогов на теле после того, как он упал на шины железной дороги в Бухаресте.

Александра Ребежу доставили в больницу в Брюсселе для проведения операции, так как он находится в тяжелом состоянии. Ему требуется пересадка кожи.

Процедуры очень дорогостоящие, сумма которых превышает 50 000 евро. К сожалению, у родителей мальчика нет возможности оплатить все необходимы процедуры и операцию. В связи с этим, они обратились с гражданам за помощью.

"Ему срочно требуется пересадка кожи. Ему 16 лет, он танцор и начинающий актер, у которого еще вся жизнь впереди. Но в первую очередь, он молодой энергичный парень, и сейчас он нуждается в нас, как никогда прежде", - написал один из друзей пострадавшего в социальной сети Facebook.

Александр Ребежа является учеником Национальной академии искусств имени "Дину Липатти" в Бухаресте.

Чтобы помочь Александру Ребеже, перейдите по ссылке: https://www.facebook.com/donate/459901847888326/2159040194143727/.