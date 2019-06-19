Всего через несколько дней после прихода к власти Майя Санду пообещала СМИ, которые все это время продвигали ее имидж и имидж партнеров по коалиции, что будет исполнять их желания и решать их проблемы. В обращении к прессе она воспользовалась возможностью еще раз подвергнуть критике неудобных ей журналистов, в том числе, национальное телевидение.
"У нас есть огромная проблема, это Национальное телевидение, которое в последние годы стало телевидением одной партии и неверно и необъективно освещало события", - заявила премьер Майя Санду.
На встрече медийные НПО выдвигали непонятные предложения. Например, что членов Координационного совета назначать должен не парламент, который при выборе соблюдает транспарентность в отношении подконтрольного властям органа, а журналисты.
"Большинство членов КСТР должны избираться профессионалами в этой области, они же могут этих членов снять с должностей, если те не будут выполнять свои обязанности", - отметил директор API Петру Маковей.
"Прошу вас доработать это предложение, чтобы было понятнее, о чем идет речь, и передайте нам его на рассмотрение, а мы предложим его парламенту", - добавила Санду.
Только сейчас, после долгих лет нападок и оскорблений в адрес наших журналистов, медийные организации вдруг вспомнили, что пресса нуждается в защите со стороны правительства.
"Прокуратура или полиция практически ничего не расследовали, хотя мы подавали много жалоб о случаях давления на журналистов. Хотим попросить правительство помочь нам", - подчеркнула директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак.
Напомним, что лидер ППДП Андрей Нэстасе, коллега Майи Санду по альянсу, попал в список "врагов прессы", оказав давление на журналистку Prime TV Анну Ботнарюк.
- Скажите, пожалуйста, вы с какого телевидения?
- С Prime и...
- Как вас зовут? Скажите, как вас зовут?
- Вы знаете, как меня зовут.
- Представьтесь.
- Госпожа Санду, вы можете ответить еще на один вопрос?
А несколько недель назад Майя Санду вместе с Андреем Нэстасе оскорбляли журналистов прямо на улице.
- Эти действия не будут показывать на Publika WC, TV. Не покажет Publika TV.
- Господин Нэстасе, вы вновь позволяете себе оскорблять прессу, почему?
А чуть позже Андрей Нэстасе вообще не контролировал свои эмоции.
- Вы не сожалеете, что постоянно оскорбляете Publika TV? Не хотите извиниться за то, что постоянно оскорбляете неудобных вам журналистов? Почему вы не отвечаете на вопросы?
- Долой мафию!
Журналисты онлайн-изданий хотят, чтобы интернет не подвергался цензуре, несмотря на то, что на мировом и региональном уровне все чаще говорят о необходимости контролировать информацию в сети, так как в последние годы участились кампании по манипуляции и распространению ложных и пропагандистских новостей.
"Прошу, чтобы интернет оставался свободным. Самое лучшее, что могут сделать власти - это не вмешиваться в работу прессы", - сказал совладелец Agora Думитру Чорич.
Некоторые пожаловались премьеру, что не могут работать из-за жары.
"Все, что мы делаем, это стараемся выжить. Всю неделю в такой сложный период работали без кондиционеров и компьютеров. Денег на инвестиции нет", - отметил журналист Unimedia Кристиан Жардан.
Нашлись и представители СМИ, которые говорили о необходимости соблюдения положений Кодекса телерадиовещания, принятого прошлым парламентом. Документ обязывает увеличить производство отечественного контента.
"Давайте поддержим производство румынского контента. У нас 60% теле- и радио-программ, печатной и онлайн продукции - на русском языке. Мы, пресса, из-за политических войн, забыли о нашей воспитательной и других ролях. Кто хочет делать отечественное телевидение, пусть его делает. Кто не хочет - это уже другое дело, ретрансляция - это бизнес", - подчеркнул основатель пресс-группы Realitatea Дмитрий Цыра.
Представители средств массовой информации также призвали создать государственный фонд поддержки СМИ, а также дать гражданам возможность перечислять прессе два процента подоходного налога. Другие просили поддержки правительства в ограничении программ, ретранслируемых иностранными, в том числе и российскими, каналами.
"Понимаю, что у вас связаны руки этим временным соглашением с социалистами, но это не означает, что проблемы не существует. Если вы посмотрите рейтинги IGB (айджиби) на этой горячей неделе, увидите, что на первых трех позициях находятся московские каналы. Это несправедливо, когда зарубежные телеканалы, которые инвестируют десятки миллионов долларов в продукцию, конкурируют с такими бедными каналами как у нас. Это не означает, что эти московские каналы надо закрыть", -сказал основатель Jurnal TV Вал Бутнару.
"Вот вы упомянули вопрос о пропаганде, и мой вопрос заключается в том, работает ли закон, принятый некоторое время назад, или нет, проводилось ли исследование, чтобы мы могли обсудить, как можно улучшить ситуацию, как бороться с пропагандой", - подытожила Майя Санду.
В прошлом году Закон о борьбе с пропагандой был принят по инициативе демократов. Документ запрещает ретрансляцию информационных, аналитических и военных программ телеканалов тех государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, российских.
Президент Игорь Додон отказался промульгировать этот закон, поэтому он вступил в силу после того, как главу государства решением Конституционного суда временно отстранили, и за него документ подписал занимавший в то время должность спикера Андриан Канду.
Комментарии
- На должность главы Генинспектората назначен кум Андрея Нэстасе
- Ведущий Jurnal TV назначен советником по проблемам внешней политики
- Депутаты утвердили изменение процедуры отставки членов ЦИК
- Раньше лидеры блока ACUM обвиняли Додона в предательстве, а теперь считают союзником
- Ренато Усатый надеется на сотрудничество с ПСРМ-ACUM
- Депутаты блока ACUM не хотят расследовать вопрос финансирования ПСРМ извне
- Моника Бабук утверждена на должность вице-председателя парламента
- Местные выборы пройдут 20 октября 2019 года
- Владимир Чеботарь: Коалиция ПСРМ-ACUM не рада, что у них есть оппозиция в парламенте
- Юрий Лянкэ: Браво ACUM! Вы передали службы госохраны и СИБ в подчинение президенту, который служит интересам другого государства
- Астрономы нашли недалеко от Земли две потенциально пригодные для жизни планеты
- В мире появился третий ультрабогач
- Европейский суд не признал логотип Adidas торговой маркой
- Отключения воды на нескольких улицах в столице
- Работы в парке "Долина Роз" завершатся в середине июля
- Умерла спустя два дня после похорон матери: названа причина смерти девочки из Оргеева
- Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским. ВИДЕО
- В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
- Несколько действенных методов, помогающих снять зуд от комариных укусов
- В Италии умерла старейшая жительница Европы
- Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md