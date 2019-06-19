Майя Санду пообещала прессе, связанной с правительством, что решит их проблемы

Всего через несколько дней после прихода к власти Майя Санду пообещала СМИ, которые все это время продвигали ее имидж и имидж партнеров по коалиции, что будет исполнять их желания и решать их проблемы. В обращении к прессе она воспользовалась возможностью еще раз подвергнуть критике неудобных ей журналистов, в том числе, национальное телевидение.

"У нас есть огромная проблема, это Национальное телевидение, которое в последние годы стало телевидением одной партии и неверно и необъективно освещало события", - заявила премьер Майя Санду.

На встрече медийные НПО выдвигали непонятные предложения. Например, что членов Координационного совета назначать должен не парламент, который при выборе соблюдает транспарентность в отношении подконтрольного властям органа, а журналисты.

"Большинство членов КСТР должны избираться профессионалами в этой области, они же могут этих членов снять с должностей, если те не будут выполнять свои обязанности", - отметил директор API Петру Маковей.

"Прошу вас доработать это предложение, чтобы было понятнее, о чем идет речь, и передайте нам его на рассмотрение, а мы предложим его парламенту", - добавила Санду.

Только сейчас, после долгих лет нападок и оскорблений в адрес наших журналистов, медийные организации вдруг вспомнили, что пресса нуждается в защите со стороны правительства.

"Прокуратура или полиция практически ничего не расследовали, хотя мы подавали много жалоб о случаях давления на журналистов. Хотим попросить правительство помочь нам", - подчеркнула директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак.

Напомним, что лидер ППДП Андрей Нэстасе, коллега Майи Санду по альянсу, попал в список "врагов прессы", оказав давление на журналистку Prime TV Анну Ботнарюк.

- Скажите, пожалуйста, вы с какого телевидения?

- С Prime и...

- Как вас зовут? Скажите, как вас зовут?

- Вы знаете, как меня зовут.

- Представьтесь.

- Госпожа Санду, вы можете ответить еще на один вопрос?

А несколько недель назад Майя Санду вместе с Андреем Нэстасе оскорбляли журналистов прямо на улице.

- Эти действия не будут показывать на Publika WC, TV. Не покажет Publika TV.

- Господин Нэстасе, вы вновь позволяете себе оскорблять прессу, почему?

А чуть позже Андрей Нэстасе вообще не контролировал свои эмоции.

- Вы не сожалеете, что постоянно оскорбляете Publika TV? Не хотите извиниться за то, что постоянно оскорбляете неудобных вам журналистов? Почему вы не отвечаете на вопросы?

- Долой мафию!

Журналисты онлайн-изданий хотят, чтобы интернет не подвергался цензуре, несмотря на то, что на мировом и региональном уровне все чаще говорят о необходимости контролировать информацию в сети, так как в последние годы участились кампании по манипуляции и распространению ложных и пропагандистских новостей.

"Прошу, чтобы интернет оставался свободным. Самое лучшее, что могут сделать власти - это не вмешиваться в работу прессы", - сказал совладелец Agora Думитру Чорич.

Некоторые пожаловались премьеру, что не могут работать из-за жары.

"Все, что мы делаем, это стараемся выжить. Всю неделю в такой сложный период работали без кондиционеров и компьютеров. Денег на инвестиции нет", - отметил журналист Unimedia Кристиан Жардан.

Нашлись и представители СМИ, которые говорили о необходимости соблюдения положений Кодекса телерадиовещания, принятого прошлым парламентом. Документ обязывает увеличить производство отечественного контента.

"Давайте поддержим производство румынского контента. У нас 60% теле- и радио-программ, печатной и онлайн продукции - на русском языке. Мы, пресса, из-за политических войн, забыли о нашей воспитательной и других ролях. Кто хочет делать отечественное телевидение, пусть его делает. Кто не хочет - это уже другое дело, ретрансляция - это бизнес", - подчеркнул основатель пресс-группы Realitatea Дмитрий Цыра.

Представители средств массовой информации также призвали создать государственный фонд поддержки СМИ, а также дать гражданам возможность перечислять прессе два процента подоходного налога. Другие просили поддержки правительства в ограничении программ, ретранслируемых иностранными, в том числе и российскими, каналами.

"Понимаю, что у вас связаны руки этим временным соглашением с социалистами, но это не означает, что проблемы не существует. Если вы посмотрите рейтинги IGB (айджиби) на этой горячей неделе, увидите, что на первых трех позициях находятся московские каналы. Это несправедливо, когда зарубежные телеканалы, которые инвестируют десятки миллионов долларов в продукцию, конкурируют с такими бедными каналами как у нас. Это не означает, что эти московские каналы надо закрыть", -сказал основатель Jurnal TV Вал Бутнару.

"Вот вы упомянули вопрос о пропаганде, и мой вопрос заключается в том, работает ли закон, принятый некоторое время назад, или нет, проводилось ли исследование, чтобы мы могли обсудить, как можно улучшить ситуацию, как бороться с пропагандой", - подытожила Майя Санду.

В прошлом году Закон о борьбе с пропагандой был принят по инициативе демократов. Документ запрещает ретрансляцию информационных, аналитических и военных программ телеканалов тех государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, российских.

Президент Игорь Додон отказался промульгировать этот закон, поэтому он вступил в силу после того, как главу государства решением Конституционного суда временно отстранили, и за него документ подписал занимавший в то время должность спикера Андриан Канду.